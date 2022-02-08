Візити міжнародних партнерів до України в січні-лютому є фактором стримування Росії.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Те, що відбувається зараз, – це частина нашої стратегії, яка полягає в тому, щоб перетворити Київ на центр міжнародної політики задля вирішення питань, які зараз перебувають на порядку денному, – пояснив Дмитро Кулеба.

За його словами, ще в грудні він закликав партнерів приїздити до України саме протягом цих двох місяців.

– Коли тут міжнародні партнери, коли практично кожен із них їде на Схід, це все фактор стримування. Тому що, безумовно, Росія не вдаватиметься до якихось військових кроків, знаючи, що на території України в цей час перебувають шановні міжнародні гості, – наголосив очільник МЗС.

Дмитро Кулеба звернув увагу на щільний графік президента України Володимира Зеленського.

– Ви бачите, що щодня відбуваються міжнародні зустрічі та телефонні розмови. Це наша цілісна стратегія, коли на всіх рівнях – максимальна дипломатична активність. Ми всі зацікавлені в тому, щоб саме дипломатичним шляхом була врегульована нинішня криза, – додав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що 7-8 лютого в Україні з візитом перебувають міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Словаччини Іван Корчок та Австрії Александр Шалленберг. 7 лютого вони відвідали зону ООС на Донбасі.

7 лютого до України прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. 8 лютого в неї також запланований візит на Донбас разом із головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

Останній прибуде до України разом із президентом Франції Еммануелем Макроном після переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві.

За тиждень свій перший візит до Києва здійснить канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Минулого тижня до України приїжджали прем’єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а ще раніше, 19 січня, Україну відвідував держсекретар США Ентоні Блінкен.