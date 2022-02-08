У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що жодні чутки, анонімні джерела чи то конспірологічні теорії не зможуть нашкодити міцним відносинам України та Німеччини. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Твердження про те, що зустріч президента Зеленського та голови МЗС Німеччини Анналени Бербок не відбулася, щоб надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності, – сказав Ніколенко.

Він наголосив, що наразі Київ перетворився на світовий дипломатичний центр, і що багато іноземних гостей відвідують Україну, щоб продемонструвати солідарність. Саме тому у президента Володимира Зеленського дуже щільний графік.

– Нагадаю, що під час минулого візиту німецької міністерки 17 січня президент України провів з нею продуктивну зустріч. За підсумками переговорів міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Анналени Бербок Україна та Німеччина досягли практичних домовленостей задля активізації взаємодії з низки важливих питань двостороннього порядку денного, – сказав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що раніше американський телеканал CNN, посилаючись на джерела, повідомив, що зустріч міністерки Анналени Бербок та президента Володимира Зеленського 7 лютого не відбулася начебто через її відмову прямо заявити про зупинку Північного потоку-2 у разі вторгнення Росії до України.