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Зеленський подякував Макрону за €1,2 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський і Макрон

Президент України Володимр Зеленський за підсумками переговорів з Еммануелем Макроном подякував Франції за участь у виділенні €1,2 млрд макрофінансової допомоги віж Євросоюзу.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

– Для нас важлива економічна підтримка. Такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні, – наголосив глава держави.

За його словами, це допоможе Україні стабілізувати економіку.

Макрон своює чергою наголосив, що ця допомога стане запорукою стабільності та безпеки України.

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