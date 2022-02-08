Замість зайвих візитів до держорганів: Мінцифри запустило послугу для ВПО

8 лютого Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі Дія послугу продовження та припинення грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Анонсував запровадження послуги очільник відомства Михайло Федоров під час Diia Summit 2022.

– Ця дуже важлива послуга скоротить багато зайвих візитів для людей, які потребують підтримки, а не постійного ходіння до держорганів, як було до цього, – сказав міністр.

Тепер, наголосив Михайло Федоров, отримати послугу можна за кілька хвилин на порталі Дія без походів до чиновників та збирання стосів паперів.