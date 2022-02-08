Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Замість зайвих візитів до держорганів: Мінцифри запустило послугу для ВПО

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Михаил Федоров

8 лютого Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі Дія послугу продовження та припинення грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Анонсував запровадження послуги очільник відомства Михайло Федоров під час Diia Summit 2022.

– Ця дуже важлива послуга скоротить багато зайвих візитів для людей, які потребують підтримки, а не постійного ходіння до держорганів, як було до цього, – сказав міністр.

Тепер, наголосив Михайло Федоров, отримати послугу можна за кілька хвилин на порталі Дія без походів до чиновників та збирання стосів паперів.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка