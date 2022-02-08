Цифровими послугами в Україні послуговуються понад 14 млн громадян.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час Diia Summit 2022 8 лютого.

– Сьогодні в цифровій Україні мешкає понад 14 млн громадян, і це реальність, – зазначив глава дердави.

Цю цифру очільник країни вважає особливою, тому що майже 14 млн людей підтримали його на виборах президента України у 2019 році.

За словами Володимира Зеленського, така цифра не є свідченням того, що Україна стала цифровою державою, але “це вже точно не Середновіччя”.