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Зеленський повідомив, скільки українців послуговуються цифровими послугами

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Зеленський повідомив, скільки українців послуговуються цифровими послугами

Цифровими послугами в Україні послуговуються понад 14 млн громадян.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час Diia Summit 2022 8 лютого.

–  Сьогодні в цифровій Україні мешкає понад 14 млн громадян, і це реальність, – зазначив глава дердави.

Цю цифру очільник країни вважає особливою, тому що майже 14 млн людей підтримали його на виборах президента України у 2019 році.

За словами Володимира Зеленського, така цифра не є свідченням того, що Україна стала цифровою державою, але “це вже точно не Середновіччя”.

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