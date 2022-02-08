Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про можливість припинення постачання електрики та паливно-мастильних матеріалів у нашу державу в разі ескалації з боку Росії.

Відповідний коментар український лідер озвучив на спільній прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

У контексті заяви Лукашенка Зеленський нагадав про обсяг товарообігу між Україною та Білоруссю.

– Нещодавно одна людина з Білорусі заявила, що якщо буде ескалація з боку Росії, то вони одразу ж припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова. Як ми повинні на це реагувати? Я скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообігу між Україною і Білоруссю. У нас товарообіг $6 млрд. З них $1,5 млрд експортує Україна в Білорусь, $4,5 млрд – Білорусь в Україну, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що якщо держави починають обмежувати торгівельні зв’язки між собою, то від цього в першу чергу страждають люди.

Зеленський нагадав, що Україна також може запровадити певні обмеження зі свого боку. Водночас, президент уточнив, що такі кроки не є ознакою цивілізованих відносин між державами.

– Якщо є бажання у кам’яний вік перейти – можемо робити так. Щось заборонить Білорусь, заборонить тоді Україна. Вирішують завжди політики, а страждають, на жаль, люди. Тим більше, ви бачите, що в товарообігу на $6 млрд точно не Україна виграє, – додав Зеленський.

Варто зазначити, що нещодавно Олександр Лукашенко дав інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Мінськ може припинити постачати в Україну паливно-мастильні матеріали та електрику у разі російської ескалації.

– Хлопці, ви будете несповна розуму, якщо зіштовхнетесь із Росією, і ми будемо не з вами. Ми відріжемо будь-яке постачання не лише ПММ разом із Росією. І електрику, – заявив Лукашенко.

Він також повідомив, що Білорусь буде на боці Москви в разі військових дій між Росією та Україною.