Базовим сценарієм дій Росії щодо України є дестабілізація ситуації в нашій державі без застосування збройної сили.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що дії України спрямовані на те, щоб змусити РФ знизити напругу, відвести свої війська від українських кордонів та з тимчасово окупованих територій, а також розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Це є базовим сценарієм дій для нашої держави.

– Базовий сценарій Росії зараз – навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Тобто для них ідеально – це дестабілізувати ситуацію в Україні, не вдаючись до збройної сили знову, а лише погрожуючи застосуванням збройної сили проти України, – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що останні дипломатичні візити та поставки зброї в Україну спрямовані на стримування РФ від нападу. Водночас Кулеба нагадав, що Росія може вдаватися і до підступних гібридних сценаріїв.

– Це можуть бути і кібератаки, і розхитування суспільства через кампанії з дезінформації, – заявив міністр.

У зв’язку з цим він закликав зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Днями міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що найреалістичнішим варіантом початку можливого вторгнення Росії є дестабілізації нашої держави зсередини. Очільник Міноборони запевнив, що Україна готова до варіантів, які були використані Москвою 2014 року (йдеться про захоплення адміністративних будівель, використання проросійськи налаштованого населення, засилання “зелених чоловічків”).