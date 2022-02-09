Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові

У п’ятницю, 11 лютого, у Харкові відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони. Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський.

– Згідно з рішенням президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація), – повідомили в Апараті РНБО.

Після засідання, орієнтовно о 17.30, секретар РНБО Олексій Данілов проведе брифінг для ЗМІ.

Проте на сьогодні нічого невідомо про порядок денний засідання.