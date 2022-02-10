Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ підготувати доповідь про незаконну російську паспортизацію українських громадян на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це він сам поінформував під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

– Я сьогодні скористався нагодою у присутності чинного голови і керівника СММ, і звернувся до них із запитом, щоб СММ ОБСЄ підготувало тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей, – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що процес російської паспортизації є системною та великою проблемою. Кулеба наголосив, що на цю ситуацію потрібно звернути увагу не лише в контексті України. За словами очільника МЗС, це може стати своєрідним кейсом, прикладом на майбутнє.

– Ми повинні… дуже чітко зафіксувати цей кейс, і які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку – паспортизації. Для того, щоб потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити цей досвід РФ, тричі думав перед тим, як вдаватися до такого кроку, – пояснив Кулеба.

Він також нагадав про важливість розблокування роботи місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, Кулеба закликав СММ ОБСЄ активніше працювати в тимчасово окупованому Криму, адже мандат місії поширюється не лише на Донбас, а й на півострів.

– Важку ситуацію не можна розв’язати, не ухвалюючи важких рішень. Для ОБСЄ не можна залишатися постійно пасивно-нейтральною в цьому процесі. Потрібно продемонструвати активність і рішучість у захисті тих засад ОБСЄ, заради захисту яких вона і була створена, – зазначив очільник МЗС.