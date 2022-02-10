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Факти / Україна / Політика

Кулеба закликав ОБСЄ підготувати доповідь про російську паспортизацію на Донбасі

Юлія Соколова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ підготувати доповідь про незаконну російську паспортизацію українських громадян на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це він сам поінформував під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

– Я сьогодні скористався нагодою у присутності чинного голови і керівника СММ, і звернувся до них із запитом, щоб СММ ОБСЄ підготувало тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей, – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що процес російської паспортизації є системною та великою проблемою. Кулеба наголосив, що на цю ситуацію потрібно звернути увагу не лише в контексті України. За словами очільника МЗС, це може стати своєрідним кейсом, прикладом на майбутнє.

– Ми повинні… дуже чітко зафіксувати цей кейс, і які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку – паспортизації. Для того, щоб потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити цей досвід РФ, тричі думав перед тим, як вдаватися до такого кроку, – пояснив Кулеба.

Він також нагадав про важливість розблокування роботи місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, Кулеба закликав СММ ОБСЄ активніше працювати в тимчасово окупованому Криму, адже мандат місії поширюється не лише на Донбас, а й на півострів.

– Важку ситуацію не можна розв’язати, не ухвалюючи важких рішень. Для ОБСЄ не можна залишатися постійно пасивно-нейтральною в цьому процесі. Потрібно продемонструвати активність і рішучість у захисті тих засад ОБСЄ, заради захисту яких вона і була створена, – зазначив очільник МЗС.

Джерело: МЗС

Фото: МЗС

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