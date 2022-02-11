Особисті зобов’язання: суд залишив у силі запобіжний захід Порошенку

Київський апеляційний суд 11 лютого залишив у силі рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов’язань п’ятому президентові України Петру Порошенку.

Таке рішення ухвалила колегія суддів після розгляду апеляції прокуратури та захисту на рішення щодо запобіжного заходу у вигляді особистих зобов’язань з обмеженням виїзду.

Тобто суд фактично визнав, що підозра нардепу вручена в законний спосіб, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами, зазначають у Державному бюро розслідувань.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Згідно з цим рішенням, нардеп також мав здати закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України.

За кілька днів, 21 січня, Офіс генпрокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу Порошенку.

Порошенку 20 грудня 2021 року оголошено підозру у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

За версією слідства, Петро Порошенко нібито причетний до незаконного постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу, що завдало державі збитків на 200 млн грн.

Кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля із ОРДЛО у 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям, так званим ДНР та ЛНР.