Сил більше ніж достатньо: Данілов про захист Харкова у разі російської агресії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ситуацію щодо захисту Харкова у разі ймовірної військової агресії Росії.

Під час брифінгу за результатами виїзного засідання РНБО 11 лютого він заявив, що сил для захисту Харкова більше ніж достатньо.

– По-перше, Харків буде захищений, і це станеться обов’язково у разі російської агресії. Мені тільки незрозуміло – навіщо росіянам ті клопоти під назвою Україна. Повірте, ми нікому нічого не віддаватимемо. Нам чужого не треба, але своє ми віддавати не будемо, – заявив Олексій Данилов.

Він підкреслив, що Кремль знає позицію України і що українці продовжать воювати за свою державу. Окрім власних ресурсів, секретар РНБО зосередив увагу і на військовій допомозі західних партнерів.

Нагадаємо, в інтерв’ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський прокоментував ризики ескалації конфлікту з боку РФ. Тоді він згадав місто Харків у якості прикладу, наголосивши, що напад на це місто стане початком великомасштабної війни.