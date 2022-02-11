Україна з 2014 року отримала вже 25 літаків із військовою допомогою – Данілов

Україна майже щодня отримує допомогу від союзників, на сьогодні прибуло 25 літаків із військовою допомогою від різних країн, повідомив за підсумками засідання у Харкові секретар РНБО Олексій Данілов.

– Питання, яке ми розглядали, це отримання Україною військово-технічної та фінансової допомоги. Ми подивилися звіт, починаючи майже з 2014 року по роках – хто, які країни надавали нам допомогу. Ви знаєте, що зараз в нашу країну майже кожного дня прибуває допомога наших партнерів. На сьогодні ми вже прийняли 25 літаків з такою допомогою, – уточнив він на брифінгу.

Лише зі США в аеропорт Бориспіль 11 лютого прибув вже 15-й літак, який доставив 90 тонн боєприпасів для Збройних сил України.

Загальна вага військової допомоги від США сягає 1 300 тонн.

Цього року планується, що ВМС України також отримають від США більше 10 патрульних катерів типу Mark VI. Постачання проводитимуть етапами.