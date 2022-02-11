Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Україна з 2014 року отримала вже 25 літаків із військовою допомогою – Данілов

Валентина Летяк редакторка стрічки
Україна з 2014 року отримала вже 25 літаків із військовою допомогою – Данілов

Україна майже щодня отримує допомогу від союзників, на сьогодні прибуло 25 літаків із військовою допомогою від різних країн, повідомив за підсумками засідання у Харкові секретар РНБО Олексій Данілов.

– Питання, яке ми розглядали, це отримання Україною військово-технічної та фінансової допомоги. Ми подивилися звіт, починаючи майже з 2014 року по роках – хто, які країни надавали нам допомогу. Ви знаєте, що зараз в нашу країну майже кожного дня прибуває допомога наших партнерів. На сьогодні ми вже прийняли 25 літаків з такою допомогою, – уточнив він на брифінгу.

Лише зі США в аеропорт Бориспіль 11 лютого прибув вже 15-й літак, який доставив 90 тонн боєприпасів для Збройних сил України.

Загальна вага військової допомоги від США сягає 1 300 тонн.

Цього року  планується,  що  ВМС України також отримають від США більше 10 патрульних катерів типу Mark VI. Постачання проводитимуть етапами.

Читайте
Це реакція на нарощування військ РФ: Карен Донфрід про військову допомогу Україні від США

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка