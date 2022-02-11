Сьогодні, 11 лютого, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту підозрюваному у справі про отримання 1,26 млн грн неправомірної вигоди, де фігурує депутат Київради від “Слуги народу” Владислав Трубіцин.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Цим підозрюваним є Сергій Кузьміних. Суд ще 8 лютого намагався обрати йому запобіжний захід, проте згодом засідання перенесли на 11 лютого.

Зазначимо, що у Кузьміних є можливість внесення застави у розмірі 2 481 000 гривень.

Після оголошення рішення чоловіка взяли під варту в залі суду. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Якщо підозрюваний внесе призначену заставу, то його відпустять з-під арешту, проте він матиме наступні процесуальні обов’язки:

не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

повідомляти про зміну місяця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби паспорт для виїзду за кордон.

Також підозрюваний повинен носити електронний засіб контролю.

Ухвала суду буде чинною до 8 квітня 2022 року включно.

Нагадаємо, що 9 лютого детективи НАБУ викрили на отриманні 1,26 млн грн хабаря депутата Київської міськради від Слуги народу Владислава Трубіцина, помічника депутата, директора комунального підприємства, двох заступників директорів КП та наближену до депутата особу.

Самого Трубіцина затримали, зараз він перебуває в СІЗО.

Джерело: ВАКС