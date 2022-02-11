Зеленський: Нацспротивом та теробороною мають займатися професіонали

Організацією національного спротиву та територіальної оборони мають займатися винятково професіонали, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові.

– Усі, особливо керівники на місцях, мають чітко зрозуміти, що є речі, які мають втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але іноді не заважати їм – набагато краще, – наголосив глава держави.

На його думку, у питаннях національної безпеки немає місця для політики, інтриг, спекуляцій та хаосу, тому має бути повна взаємодія влади всіх рівнів та розуміння зони своєї відповідальності у побудові ефективної моделі тероборони та національного спротиву.

– Це надійний тил для професійної та добре оснащеної армії, що разом утворює основу сильної держави, – сказав Зеленський.

У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон Про основи національного спротиву, який є частиною комплексної оборони держави.

Зокрема, документом передбачено комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Складовою національного спротиву є територіальна оборона.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань спротиву належить Силам спеціальних операцій ЗСУ.