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Зеленський: Нацспротивом та теробороною мають займатися професіонали

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Організацією національного спротиву та територіальної оборони мають займатися винятково професіонали, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові.

– Усі, особливо керівники на місцях, мають чітко зрозуміти, що є речі, які мають втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але іноді не заважати їм – набагато краще, – наголосив глава держави.

На його думку, у питаннях національної безпеки немає місця для політики, інтриг, спекуляцій та хаосу, тому має бути повна взаємодія влади всіх рівнів та розуміння зони своєї відповідальності у побудові ефективної моделі тероборони та національного спротиву.

– Це надійний тил для професійної та добре оснащеної армії, що разом утворює основу сильної держави, – сказав Зеленський.

У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон Про основи національного спротиву, який є частиною комплексної оборони держави.

Зокрема, документом передбачено комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Складовою національного спротиву є територіальна оборона.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань спротиву належить Силам спеціальних операцій ЗСУ.

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Фото: Офіс президента

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