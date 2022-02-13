Завтра у Раді відбудеться нарада з питань безпеки: головуватиме Данілов

У понеділок, 14 лютого, у Верховній Раді України відбудеться нарада з питань безпеки. На ній головуватиме секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Про це поінформувала прессекретар спікера ВР Руслана Стефанчука Марія Дейнеко. За її словами, нарада запланована на 16.00.

– На 16.00 14 лютого запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України, – наголосила Дейнеко.

У закритій нараді, окрім секретаря РНБО, візьмуть учать:

• керівництво ВР;

• представники депутатських фракцій та груп;

• голови парламентських комітетів із питань національної безпеки, з питань правоохоронної діяльності, а також з питань зовнішньої політики.

Формат та місце проведення цієї наради Дейнеко не уточнила.

Варто зазначити, що в неділю, 13 лютого, планувалося проведення закритої наради керівників парламентських фракцій із силовиками та представниками економічного блоку. В ній мали взяти участь міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, керівництво розвідки та Служби безпеки, керівники Нацбанку, Міністерства фінансів. Очікувалася і присутність прем’єра Дениса Шмигаля.

Однак цю закриту нараду перенесли на понеділок, 14 лютого.

А 12 лютого спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів нараду з представниками депутатських фракцій та груп. За її результатами Стефанчук запевнив, що ВР можуть перевести на безперервний режим роботи, якщо виникне така потреба.