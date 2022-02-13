Зеленський сьогодні обговорить з Байденом безпекову ситуацію

У неділю, 13 лютого, відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

Про це поінформував прес-секретар президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, темою переговорів буде безпекова ситуація.

Розмова двох лідерів повинна відбутися в найближчі години.

– У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом, – зазначив Никифоров, не повідомивши інших деталей.

Востаннє лідери України та США розмовляли 27 січня. Серед ключових тем були: деескалація ситуації на кордонах України, військова допомога з боку США та фінансова підтримка України.

Напередодні ж Джо Байден провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Вони стосувалися інформації про загрозу нового нападу Росії на Україну. Байден попередив господаря Кремля, що якщо РФ вторгнеться в Україну, США та інші союзники завдадуть цій країні швидких і серйозних втрат.

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Джерело: Facebook Сергія Никифорова