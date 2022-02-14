У Верховній Раді підготували проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій через агресію Росії та ситуацію на кордонах України.

Про це поінформував сьогодні під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Звернення ВР буде адресовано до Організації Об’єднаних націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, а також до парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС (Організації чорноморського економічного співробітництва).

За словами Стефанчука, постанову найближчим часом зареєструють у парламенті.

– Найближчим часом буде зареєстрована вже підписана ініціаторами постанова Верховної Ради авторства керівництва парламенту про звернення ВР до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, парламентської Асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів парламентів усього світу у зв’язку з ескалацією Росії і безпековою ситуацією навколо України, – наголосив Стефанчук.

Він попросив включити документ до порядку денного, щоб розглянути його в стінах парламенту вже найближчим часом. Перед внесенням до зали засідань постанову повинен розглянути профільний комітет.

Днями Україна звернулася з вимогою до Росії надати пояснення з приводу військової діяльності в прикордонних районах. На відповідь Москві дали 48 годин, проте чітких пояснень Київ так і не отримав.

У зв’язку з цим Україна скликає засідання країн-учасниць ОБСЄ, включно з РФ, щоб обговорити питання наявності російських військ біля українських кордонів.