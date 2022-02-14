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РНБО в Раді не буде: Данілов зустрінеться з головами фракцій та членами Кабміну

Валентина Летяк редакторка стрічки
РНБО в Раді не буде: Данілов зустрінеться з головами фракцій та членами Кабміну

14 лютого о 16.00 у Верховній Раді секретар РНБО Олексій Данілов зустрінеться з головами фракцій та членами Кабміну. Це буде не засідання Радбезу, пояснила в ефірі телеканалу Рада народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

– Засідання РНБО не відбудеться. Відбудеться просто зустріч за головування Олексія Данілова з керівниками фракцій і членами Кабміну. Щоб бути коректними, не буде засідання РНБО, – уточнила вона.

Перший заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк на погоджувальній раді висловила сподівання, що ця зустріч дасть повне уявлення про ситуацію на кордонах України.

– Сподіваюся, що ми нарешті повноцінно скоординуємо співпрацю з безпековим блоком, – наголосила нардеп.

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