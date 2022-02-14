Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет закликав українців довіряти лише офіційним державним сайтах та аналізувати все, що наразі поширюють в інфопросторі.

– У соціальних мережах та ЗМІ останнім часом шириться значна кількість повідомлень дезінформаційного змісту, що призводить до панічних настроїв у суспільстві, – зазначив він.

Шкарлет просить кожного зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає сьогодні в інформаційному просторі нашої країни та за її межами.

– Заклади освіти, як і раніше, продовжують свою роботу у звичному режимі. Освітній процес триває. Ніяких рішень про його призупинення немає, – наголосив міністр освіти та науки.

Проте він зазначив, що формат навчання залежить лише від рівня епідемічної небезпеки в областях України.

Шкарлет попросив українців довіряти інформації лише з офіційних сайтів Збройних сил України, Міністерства оборони, Верховної Ради та Офісу президента.

Джерело: Сергій Шкарлет