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Факти / Україна / Політика

Шкарлет спростував інформацію про припинення освітнього процесу в школах та університетах

Юля Захарченко редакторка стрічки
Сергей Шкарлет

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет закликав українців довіряти лише офіційним державним сайтах та аналізувати все, що наразі поширюють в інфопросторі.

– У соціальних мережах та ЗМІ останнім часом шириться значна кількість повідомлень дезінформаційного змісту, що призводить до панічних настроїв у суспільстві, – зазначив він.

Шкарлет просить кожного зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає сьогодні в інформаційному просторі нашої країни та за її межами.

– Заклади освіти, як і раніше, продовжують свою роботу у звичному режимі. Освітній процес триває. Ніяких рішень про його призупинення немає, – наголосив міністр освіти та науки.

Проте він зазначив, що формат навчання залежить лише від рівня епідемічної небезпеки в областях України.

Шкарлет попросив українців довіряти інформації лише з офіційних сайтів Збройних сил України, Міністерства оборони, Верховної Ради та Офісу президента.

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Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: УНІАН

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