Дозвіл теробороні виконувати завдання в зоні бойових дій: закон прийнято за основу

Верховна Рада прийняла за основу зміни до закону, що дозволять силам тероборони виконувати завдання в зоні бойових дій.

Йдеться про закон Про основи національного спротиву (№6521). За відповідне рішення проголосували 304 народні депутати.

Нардепи також проголосували за скорочення вдвічі термінів підготовки законпроєкту до другого читання.

У висновку профільного комітету наголошується, що ухвалення змін до закону про нацспротив забезпечить можливість проведення більш ефективних загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів під час протидії воєнним загрозам.

Зокрема, змінами пропонується “виключити обмеження щодо виконання завдань теробороною саме до моменту розгортання в межах відповідної території угруповання військ (сил) та/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройній агресії проти України, а також передбачається можливість здійснювати виконання завдань територіальної оборони на всій території України, включно з районами ведення воєнних (бойових) дій”.

Верховна Рада 16 липня ухвалила у другому читанні закон №5557 Про основи національного спротиву, який є частиною комплексної оборони держави. Документ набув чинності 1 січня 2022 року.

Національний спротив передбачає комплекс заходів для широкого залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Однією зі складових нацопору є територіальна оборона.