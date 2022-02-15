У вівторок, 15 лютого, народні депутати зберуться на пленарне засідання в стінах Верховної Ради – вперше за останні два тижні.

Засідання українського парламенту розпочнеться о 10.00. Трансляція буде доступна онлайн на сайті Факти ICTV.

У порядку денному є низка законопроєктів для розгляду як у першому, так і в другому читаннях.

Так, народні обранці планують розглянути в другому читанні проєкт закону № 4668 про визначення 1 березня як дати щорічної індексації пенсій та рівні умови перерахунку виплат для різних категорій пенсіонерів.

Є в порядку денному і законопроєкт № 6521 про можливості для територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення воєнних чи бойових дій. Цей документ хочуть розглянути в першому читанні.

Крім того, до першого читання запропоновані проєкти законів: про держпідтримку кінематографії (№ 6194); про адміністративну відповідальність за порушення митних правил (№ 6051); про прозорість місцевого самоврядування (№ 6401) та інші.

Ще низку законопроєктів депутати мають розглянути в другому читанні: про захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1); про розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д); про зміни до Кримінального кодексу для реалізації закону Про запобігання антисемітизму в Україні (№ 5110) та інші.

Крім того, нардепи планують ухвалити постанову про звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки та оцінки стану акціонерного товариства Укрзалізниця.

Варто зазначити, що вже найближчим часом Верховна Рада збирається звернутися до міжнародних організацій через агресію Росії та ситуацію на українському кордоні.