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Факти / Україна / Політика

Пенсії та територіальна оборона: порядок денний Ради 15 лютого

Юлія Соколова редакторка стрічки
Верховна Рада

У вівторок, 15 лютого, після двотижневої перерви Верховна Рада України повернеться до роботи в режимі пленарних засідань.

Засідання парламенту традиційно розпочнеться о 10.00.

Після виступів та оголошень нардепи затвердять порядок денний сьомої сесії ВР, після чого перейдуть до розгляду законопроєктів.

Так, до другого читання запропоновано проєкт закону № 4668 про вдосконалення пенсійного законодавства. Він передбачає визначення дати щорічної індексації пенсій – 1 березня, здійснення такого перерахунку пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів на загальних умовах.

Крім того, для включення до порядку денного ВР та ухвалення рішення запропоновано законопроєкт № 6521 про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних/ бойових дій. Відповідні зміни пропонується внести до закону Про основи національного спротиву.

У першому читанні нардепи також розглянуть законопроєкти:

• про адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);

• про забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);

• про вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);

• про державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194).

Водночас для розгляду в другому читанні внесено проєкти законів:

• про внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);

• про зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);

• про Загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 – 2026 роки (№ 5723);

• про розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);

• про захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);

• про врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).

Народні обранці також планують заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану Укрзалізниці.

Варто зазначити, що у Верховній Раді підготували проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій через російську агресію та ситуацію на кордонах України. Документ хочуть розглянути вже найближчим часом.

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Фото: Depositphotos

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