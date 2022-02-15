У вівторок, 15 лютого, після двотижневої перерви Верховна Рада України повернеться до роботи в режимі пленарних засідань.
Засідання парламенту традиційно розпочнеться о 10.00.
Після виступів та оголошень нардепи затвердять порядок денний сьомої сесії ВР, після чого перейдуть до розгляду законопроєктів.
Так, до другого читання запропоновано проєкт закону № 4668 про вдосконалення пенсійного законодавства. Він передбачає визначення дати щорічної індексації пенсій – 1 березня, здійснення такого перерахунку пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів на загальних умовах.
Крім того, для включення до порядку денного ВР та ухвалення рішення запропоновано законопроєкт № 6521 про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних/ бойових дій. Відповідні зміни пропонується внести до закону Про основи національного спротиву.
У першому читанні нардепи також розглянуть законопроєкти:
• про адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);
• про забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);
• про вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);
• про державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194).
Водночас для розгляду в другому читанні внесено проєкти законів:
• про внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);
• про зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);
• про Загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 – 2026 роки (№ 5723);
• про розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);
• про захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);
• про врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).
Народні обранці також планують заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану Укрзалізниці.
Варто зазначити, що у Верховній Раді підготували проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій через російську агресію та ситуацію на кордонах України. Документ хочуть розглянути вже найближчим часом.