Рада звернулася до ООН, Європарламенту та інших організацій через агресію РФ

Народні депутати 326 голосами підтримали проєкт постанови №7045 про звернення Верховної Ради до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв’язку з ескалацією РФ ситуації навколо України.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук, представляючи проєкт постанови, наголосив, що таким чином Верховна Рада засуджує дії країни-агресора, спрямовані на безпідставну військову агресію проти України.

Він також закликав провідні міжнародні організації і партнерів України продовжувати вживати заходів задля стримування військових планів РФ щодо України.

Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до українців, запевнивши, що Україна готує достойну відповідь на всі можливі агресивні дії Росії.

За його словами, відсіч агресору зможе дати українська армія, яка зараз у рази сильніша, ніж вісім років тому.

Глава держави також закликав усіх державних службовців, які виїхали або планують виїхати з України, повернутись на територію країни протягом 24 годин.