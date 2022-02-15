Війна скасовується: чому не варто вірити у наступ РФ 16 лютого

Протягом останніх днів ми бачимо велику кількість повідомлень про підготовку до наступу Росії на Україну.

Водночас українська влада закликає не панікувати та тверезо оцінювати ситуацію. Тож подивімось лише на факти навколо нового вторгнення Росії.

Напад Росії 16 лютого?

Виток інформаційної хвилі через нову можливу ескалацію з боку Росії розпочався 11 лютого ввечері після повідомлення радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана про те, що у Кремлі можуть ухвалити відповідне рішення до завершення зимової Олімпіади у Пекіні.

Незадовго після цього з’явилися “інсайди” про те, що американський очільник Джо Байден назвав датою ескалації 16 лютого, що неабияк здивувало всіх українських дипломатів.

12 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би отримати відповідну інформацію розвідки США і що наша держава готова до будь-якого розвитку подій.

14 лютого глава держави звернувся до нації, щоб вкотре підтвердити готовність України.

– Ми чітко знаємо, де поруч із нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, оснащення та плани. Нам є що протиставити. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці та дівчата мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це в рази сильніша армія, аніж вісім років тому, – сказав Зеленський.

Тобто не варто очікувати на події, подібні тим, що ми спостерігали у 2014 році.

Крім того, нині немає даних, які б свідчили про повномасштабний наступ.

– Я кажу про повномасштабний наступ. Ще раз наголошую, ми його на сьогодні не бачимо. Чи можуть бути якісь негаразди з боку РФ? Так, можуть. Ми до цього готові, ми розуміємо, – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Польоти в Україну

Проблем додавали й повідомлення щодо можливого закриття неба над Україною. Влада швидко відкинула подібні заяви, але лізингодавці вже відреагували.

Дехто з них заборонив своїм літакам заходити у повітряний простір України, а дехто вимагав повернути свої літаки на зберігання в інші країни.

Наприклад, нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти до Києва, а Turkish Airlines дозволили повернути квитки на рейси в Україну.

МАУ довелося відправити п’ять літаків до Іспанії на вимогу лізингодавців, а згодом ще два, зменшивши кількість літаків до 13. Та це рішення не має вплинути на кількість рейсів. Також нещодавно Bees Airline відправила один зі своїх літаків у Францію.

Багато авіакомпаній спостерігають за розвитком ситуації, але продовжують польоти до України.

Водночас, за даними порталу Flightradar24, протягом останнього тижня кількість вильотів з українських аеропортів залишається приблизно на тому самому рівні, що й місяць тому.

Дипломати їдуть з України?

Посилювалися негативні настрої й рекомендаціями дипломатам деяких країн залишити посольства. Лише кілька країн підтвердили рекомендації щодо повернення частини дипломатів:

США;

Канада;

Німеччина;

Велика Британія;

Австралія.

А Росія вирішила “оптимізувати” штати закордонних установ в Україні.

Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина також рекомендували громадянам виїхати з території України. Загалом 42 країни рекомендували своїм громадянам залишити Україну.

Показово, що цього не зробили Франція, яка є одним з наших найбільших союзників у протистоянні РФ, власне Росія та Китай, який досить близький з Москвою.

До рекомендацій евакуюватися потрібно ставитися з розумінням, особливо щодо країн, які дуже опосередковано орієнтуються в конфлікті, розпочатому Росією у 2014 році.

Вони турбуються про безпеку власних громадян, і коли в інфопросторі постійно роздмухують тези про “неминуче вторгнення” РФ в Україну, рекомендації залишити країну стають логічним кроком.

Сполучені Штати, які більше обізнані в ситуації, найімовірніше, грають на внутрішню аудиторію, щоб показати, що піклуються про безпеку громадян.

Євросоюз, навпаки, заспокоює і стверджує, що не має наміру закривати представництва країн-членів у Києві.

Чому змінився градус риторики щодо РФ?

Журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов вважає, що повідомлення від США та їхніх союзників є спробою активізувати Європу у протистоянні з РФ.

– США, Велика Британія та їхні союзники своїми заявами про неминучу війну змушують усі європейські країни НАТО визначитися щодо своєї політичної позиції. США своїми діями радикалізують обстановку в Європі, щоб європейські країни створили єдиний фронт підтримки України і таким чином розламали сепаратні домовленості з Путіним про невтручання, – вважає Бутусов.

У такому нагнітанні ситуації з боку колективного Заходу може бути й інша ціль – розкрити плани держави-агресора, адже в такому разі їх важко буде реалізувати.

– Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба, – написала 12 лютого заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Чи буде ескалація на Донбасі?

Водночас голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко вважає, що нинішня ситуація схожа на “війну нервів”.

Головне для нас – залишатися спокійними і виваженими, але не можна виключати й ескалації на окупованих територіях.

– Є чималий ризик, що Кремль справді може піти на військову авантюру проти України хоча б для того, щоб налякати Захід реальною війною і спробувати завдати Україні військової поразки, щоб схилити нашу країну до чергового “миру” на російських умовах, – пише Фесенко.

Напад із Білорусі?

Звісно, ніхто не виключає і нового витку ескалації, що вийде за межі окупованих територій.

У західних ЗМІ згадують про сценарій нападу з Білорусі та спробу взяти Київ, з чим частково й пов’язані побоювання інших країн.

Але атакувати Київ з півночі – надскладне завдання, вважає міністр оборони Олексій Резніков.

– Я в цей сценарій, чесно і відверто кажу, – не вірю. Атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Не забувайте, що в нас 1 тис. км з Білоруссю, з яких близько 750 км – болота, зарості, дуже складний рельєф, тому не в кожному місці, в принципі, легко перейти цей кордон, – сказав міністр в ефірі Свободи слова на ICTV.

Крім того, Росія заявила про початок відведення військ після завершення навчань. Та доведеться ще поспостерігати, щоб впевнитися, що ризиків на північному напрямку не залишилося.

Цілі Росії

Ціль таких “маневрів” незмінна – політичний тиск на Україну та її союзників.

– Це суто політична гра. Росія сьогодні взагалі не готова до війни. Якби за 20-50 км від кордонів зосереджувалися війська та накопичувалися матеріальні запаси, тоді можна було б казати, що вони готуються до наступу, – пояснює військовий експерт Олег Жданов.

Звичайно, Кремль міг би використати й енергетичні важелі, але це б змусило країни Європи засумніватися у доцільності запуску Північного потоку-2.

Оскільки домовлятися Москва не вміє, то доводиться шукати будь-які важелі впливу. А дестабілізація українського суспільства зіграла б на руку ворогові.

– Якщо таке рішення ухвалено — то вже нічого не зробиш і панікувати чи нагнітати безглуздо. Кожен має визначитися зі своєю роллю — активна, тобто захисна, чи пасивна — тобто евакуація… – Паніка та емоції – результат роботи російського ІПсО. Кожного разу, коли у вас починає палати, пам’ятайте – над цим працюють офіцери Російської Федерації, – висловлює думку військовий аналітик Тарас Чмут.

Про невелику ймовірність нового загострення каже військовий експерт Ігор Козій. На його думку, російських військових складно буде переконати у необхідності ведення масштабних бойових дій проти України.

– Так, є накопичення військової техніки. Метал є метал, в нього потрібно посадити ще й людей… Ніхто вмирати за чиїсь амбіції не хоче, – пояснює Козій.

Що кажуть силовики?

Міністерство закордонних справ, Міноборони, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші високопосадовці закликають українців не панікувати.

А Служба безпеки України закликає перевіряти всю інформацію щодо можливої ескалації з боку Росії.

– Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну, нашу свободу, незалежність та гідність, – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, до 19 лютого поліцію перевели на посилений режим роботи, що має зменшити ризики дестабілізації ситуації в країні.

Президент також заявив, що цього тижня має намір продемонструвати єдність України усьому світу.

– Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписаний. Цього дня ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо усьому світові нашу єдність, – сказав Зеленський.

Чи є панічні настрої?

Навіть якщо ескалація малоймовірна, мабуть, залишилося не так багато громадян країни, які б не задумувалися про неї.

Звичайно, це б’є по нервах, що мало б позначитися й, наприклад, на полицях магазинів. Можна пригадати 2014 рік, коли під час Революції гідності найменші чутки переростали в порожні полиці та довжелезні черги.

Нині ж нічого подібного не спостерігається. Щонайменше, про це свідчить аналіз заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

– Переговорив зранку з керівниками мереж із продажу зброї, палива та з керівниками декількох найбільших мереж супермаркетів. Так склалося, що мене багато хто знає і я багато кого знаю. Запитував лише одне – чи є якась паніка, черги, ажіотажний попит на продукти першої необхідності, паливо? Чи розбирають мисливську зброю, набої? Відповідь у всіх була однакова – ні! – пише Геращенко.

Багато українців готові чинити опір у разі масштабної ескалації. Опитування КМІС свідчить, що чинити збройний опір готові 37,3% українців. Ще 25% – беручи участь в акціях громадського опору.

Загалом чинити опір російським окупантам готові близько 57,5% громадян України.

Спокійно сприймати ситуацію – ось, що кожен із нас має робити сьогодні. Рекомендації щодо евакуації громадян – питання внутрішньої політики для кожної окремої держави, а не гарантія нового вторгнення Росії.

Тим паче, що РФ вже не вперше “брязкає зброєю” на кордоні України і нещодавно заявила, що повертає війська у місця постійної дислокації.

Фото: Штаб ООС