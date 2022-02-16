Верховна Рада у середу, 16 лютого, працюватиме у пленарному режимі до обідньої перерви. Засідання розпочнеться традиційно о 10.00. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Перелік питань порядку денного невеликий і більшість з них стосуються ратифікації Україною міжнародних договорів.

Найзнаковіша серед них – Угода між Україною з Євросоюзом про спільний авіаційний простір, яку підписано у Києві 12 жовтня 2021 року в рамках саміту Україна-ЄС.

Цей документ передбачає своєрідне запровадження авіаційного безвізу одночасно для українських та європейських авіаперевізників.

Це має сприяти взаємному доступу до ринків авіаперевезень на рівних умовах конкуренції та за однаковими правилами.

Тепер Євросоюз визнаватиме українські сертифікати, видані літакам, виробленим в Україні.

Сьогодні нардепи також розглянуть вихід України з деяких міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав.

А ще Рада перейменує чотири населені пункти у Черкаській, Вінницькій, Запорізькій та Одеській областях.

Пообіді народні депутати працюватимуть в комітетах, групах та фракціях.