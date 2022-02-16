Біля Кабінету міністрів підняли державний прапор України. На заході присутній прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду. Про це повідомляють Факти ICTV.

Прапор підіймали військові почесної варти під виконання хором державного гімну.

Крім того, у Борисполі, що в Київській області, за участі президента України Володимира Зеленського також відбулася урочиста церемонія підняття прапора.

Там під супровід військового оркестру глава держави виконав гімн України.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають День єднання. Раніше відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. День єднання покликаний посилити консолідацію українського суспільства, зміцнити його стійкість в умовах гібридних загроз, інформаційної війни та морального тиску.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем єднання, і наголосив, що нас усіх об’єднує бажання жити в мирі та щасливо.