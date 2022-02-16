У середу, 16 лютого, о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради. У порядку денному багато питань ратифікації міжнародних угод.

Зокрема народні депутати мають проголосувати за ратифікацію – Угоди між Україною та Євросоюзом про спільний авіаційний простір, Конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах, а також фінансової угоди Міський громадський транспорт України з Європейським інвестиційним банком.

Окрім того, парламент розгляне вихід України з деяких міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав.

Рада сьогодні перейменує кілька населених пунктів. Йдеться про село Поминик Уманського району Черкаської області, селище Ленінка Гайсинського району Вінницької області, село Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області та село Латівка Одеського району Одеської області.

Нардепи 16 лютого розглянуть законопроєкт про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, якщо прогголосують про його включення до порядку денного.

У другій половині дня народні обранці працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.