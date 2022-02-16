У Криму засудили журналіста Єсипенка до 6 років колонії та штрафу

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд ухвалив вирок українському журналісту, кореспондентові Радіо Свобода (проект Крим.Реалії) Владиславу Єсипенку.

Так, за даними Крим.Реалії, російський суддя Длявер Берберов дав журналісту 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, а також засудив його до штрафу розміром 110 тисяч рублів (приблизно 41 тис. гривень).

Підконтрольне Кремлю обвинувачення вимагало для журналіста 11 років позбавлення волі.

На вирок відреагувала українська омбудсменка Людмила Денісова. Вона заявила, що вирок є незаконним і виступила із засудженням рішення так званого Сімферопольського районного суду, підконтрольного Москві.

– Усі звинувачення щодо громадянина України надумані та мають політичне підґрунтя, а кримінальну справу сфабриковано. Вирок Владиславу Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки у тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом, – наголосила вона.

Денисова звернулася до міжнародної спільноти, закликаючи її відреагувати на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично мотивованими звинуваченнями.

Нагадаємо, під час оголошення останнього слова Єсипенко заявив, що “загрози та тортури у XXI столітті неприйнятні”.

РФ звинуватила українського журналіста у “незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою”.

Кореспондента було затримано у березні 2021 року у тимчасово окупованому Криму співробітниками ФСБ.

Владислав Єсипенко повідомив, що його катували, у тому числі – електрикою, щоб змусити його свідчити проти себе.

Джерело: Крим.Реалії, Людмила Денісова

Фото: Владислав Єсипенко