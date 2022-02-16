Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то в першому турі найбільшу кількість голосів набрав би Володимир Зеленський – 24,6%, серед тих, хто має намір голосувати та визначився з кандидатом.
Як випливає з даних дослідження, з-поміж усіх виборців (враховуючи тих, хто не визначився і не має наміру голосувати), Володимир Зеленський має 21,8%.
При цьому 16,8% опитаних проголосували б за Петра Порошенка (серед тих, хто не визначився – 14,9%), Юлію Тимошенко – 9,9% (8,8%), Юрія Бойка – 8,3% (7,4%), а за Євгена Мураєва проголосували б 6,9% (6,1%).
Наступними в рейтингу йдуть Ігор Смешко – 6,6% (5,8%), Дмитро Разумков – 6,2% (5,5%), Володимир Гройсман – 5,7% (5,0%), Олег Ляшко – 3,1% (2,7%).
Інші кандидати мають нижче 3%.
У дослідженні зазначається, що порівняно з минулим місяцем підтримка Володимира Зеленського дещо зросла, тоді як Юрія Бойка – трохи знизилась. Підтримка решти кандидатів майже не зазнала змін.
Кількість респондентів, яким було важко відповісти на запитання, склала 5,5%.
Антирейтинг кандидатів
Рейтинг тих, за кого б не проголосували за жодних обставин, продовжує очолювати Петро Порошенко – 43% населення категорично не підтримують цього кандидата. На другому місці Юрій Бойко – близько 36%, за Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського не голосували б 33%, а за Олега Ляшка – 23%. Водночас 20% респондентів категорично не підтримують кандидатури Віталія Кличка та Євгена Мураєва.
Опитування щодо виборів до Верховної Ради
Якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, то 18,3% респондентів, які будуть голосувати та визначились із вибором, підтримали б партію Слуга народу. Партію Європейська солідарність підтримало б 17,1% опитаних. За Батьківщину готові голосувати 10,8%, за партію Опозиційна платформа – За життя – 9,7%.
Партію Разумкова Розумна політика підтримують 5,9%, а партію Мураєва Наші – 5,5%.
За партію Сергія Притули 24 серпня готові проголосувати 5,3%, за партію Сила і честь – 5,2%, Радикальну партію – 4,7%, партію Українська стратегія Гройсмана – 4,0%, партію Шарія – 3,4%. Партії УДАР Віталія Кличка і ВО Свобода – мають по 2,8%.
Рейтинг інших політичних сил – не більше 2%.
Соціологічне дослідження проводилось у період з 12 по 13 лютого 2022 року. Кількість респондентів склала 2 тис. осіб у всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,2%.
У грудні минулого року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для проведення дострокових виборів до Верховної Ради потрібні юридичні підстави та суттєві політичні кризи. Однак тоді ознаки для обох факторів були відсутні.