Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то в першому турі найбільшу кількість голосів набрав би Володимир Зеленський – 24,6 %, серед тих, хто має намір голосувати та визначився з кандидатом.

Як випливає з даних дослідження, з-поміж усіх виборців (враховуючи тих, хто не визначився і не має наміру голосувати), Володимир Зеленський має 21,8%.

При цьому 16,8% опитаних проголосували б за Петра Порошенка (серед тих, хто не визначився – 14,9%), Юлію Тимошенко – 9,9% (8,8%), Юрія Бойка – 8,3% (7,4%), а за Євгена Мураєва проголосували б 6,9% (6,1%).

Наступними в рейтингу йдуть Ігор Смешко – 6,6% (5,8%), Дмитро Разумков – 6,2% (5,5%), Володимир Гройсман – 5,7% (5,0%), Олег Ляшко – 3,1% (2,7%).

Інші кандидати мають нижче 3%.

У дослідженні зазначається, що порівняно з минулим місяцем підтримка Володимира Зеленського дещо зросла, тоді як Юрія Бойка – трохи знизилась. Підтримка решти кандидатів майже не зазнала змін.

Кількість респондентів, яким було важко відповісти на запитання, склала 5,5%.

Антирейтинг кандидатів

Рейтинг тих, за кого б не проголосували за жодних обставин, продовжує очолювати Петро Порошенко – 43% населення категорично не підтримують цього кандидата. На другому місці Юрій Бойко – близько 36%, за Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського не голосували б 33%, а за Олега Ляшка – 23%. Водночас 20% респондентів категорично не підтримують кандидатури Віталія Кличка та Євгена Мураєва.

Опитування щодо виборів до Верховної Ради