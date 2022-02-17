Президент Володимир Зеленський під час свого перебування у Маріуполі Донецької області заявив, що Україна довгий час рухається у напрямку членства в НАТО, проте наразі прогресу у цьому питанні немає.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, саме через питання НАТО на Україну здійснюється тиск.

Глава держави зауважив, що Україна обрала курс до НАТО задля своєї безпеки, проте відстань до Альянсу наразі не скорочується.

– Є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу, – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Росія використовує питання НАТО як виправдання, чому її війська стоять вздовж українських кордонів, а деякі європейські країни підігрують Росії у цьому.

Президент нагадав, що геополітичний курс України закріплений у Конституції, і він є вибором українського народу.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України. До того ж перспектива членства України в НАТО залишається чинною попри загрозу повномасштабного нападу з боку Росії.