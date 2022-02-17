Пленарне засідання Верховної Ради у четвер, 17 лютого, розпочнеться традиційно о 10.00. Стежте за онлайн-трансляцією на сайті Факти ICTV.

Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького №6508, яким він пропонує обмежити термін карантину в Україні двома місяцями.

Водночас Кабмін може ухвалити рішення про продовження карантину у разі несприятливої ​​епідемічної ситуації.

Обмежувальні заходи на території, що охоплює понад шість областей, пропонується вводити за погодження із РНБО.

Парламент також ухвалить у першому читанні зміни до закону про держбюджет на 2022 рік, яким передбачається збільшення видатків на оборону.

У Раді зареєстровано три альтернативні законопроєкти, в яких пропонується збільшити на різні суми доходи загального фонду бюджету в частині надходжень від ПДВ з вироблених в Україні товарів, направивши їх Міністерству оборони.

На друге читання винесено зміни до законодавства щодо удосконалення цивільного захисту (№5608) та інші документи.