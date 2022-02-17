Рада ратифікувала угоду України з ЄС про відкрите небо

Верховна Рада 311 голосами нардепів ратифікувала Угоду між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір, яку ще називають авіаційним безвізом.

Йдеться про ухвалення в цілому проєкту закону Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір (№0144), яку 12 жовтня 2021 року підписали під час саміту Україна – ЄС прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та посол головуючої в Раді ЄС Республіки Словенія Томаж Менцін.

Угода про спільний авіаційний простір означає запровадження своєрідного авіаційного безвізу одночасно для українських та європейських авіаперевізників.

Це означає високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більше рейсів та ширша географія подорожей.

Зменшиться адміністративне навантаження на українські авіакомпанії, оскільки авіаперевізники зможуть самостійно домовлятися про рейси та їх кількість з аеропортами.

Крім того, Євросоюз визнаватиме українські сертифікати, видані літакам, виробленим в Україні.