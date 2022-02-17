Рада вирішила наступного тижня працювати в пленарному режимі

Наступного тижня, з 22 до 25 лютого, Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань, а з 1 до 4 березня народні депутати працюватимуть з виборцями в округах. Народні депутати проголосували за відповідні зміни до календарного плану проведення сьомої сесії.

Нардепи у виступах підтримали пропозицію, яка дасть суспільству чіткий сигнал, що парламент у ці нелегкі часи працює.

Згідно з календарним планом, у березні буде лише один пленарний тиждень – з 15 до 18 числа.

На засіданні 17 лютого Верховна Рада ратифікувала важливий документ – Угоду між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір, яку ще називають авіаційним безвізом.

Вона відкриває великі можливості не лише для українських авіаперевізників, а й туристів, оскільки більше рейсів та ширша географія подорожей.

Також сьогодні парламент з другої спроби ухвалив відставку Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.

Сенниченко очолював ФДМУ з 18 вересня 2019 року. Про свою відставку він повідомив ще наприкінці листопада 2021 року.