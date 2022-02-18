Агресора пора зупинити: Кличко виступив у земельному парламенті Баварії

Україна в небезпеці – час стати поруч – з такою промовою виступив мер Києва Віталій Кличко у земельному парламенті Баварії перед Мюнхенською конференцією з безпеки.

– Через Україну сьогодні пролягає лінія глобального протистояння між демократією та авторитаризмом. Демократична, успішна і орієнтована на членство в ЄС та НАТО Україна розцінюється Росією, як небезпека для російського авторитаризму, – сказав він.

На його думку, весь цивілізований світ має зупинити агресора, не дати йому диктувати свою політичну волю, шантажувати Україну – без цього неможливі стабільність і мир у Європі.

– Так, я впевнений, що агресора можна зупинити. Ми бачимо, що Путін розуміє тільки аргументи, підкріплені силою. Тому до дипломатичних зусиль необхідно додати суттєве посилення санкцій проти Росії. Та посилити військове співробітництво партнерів з Україною. Я хочу наголосити на цьому, саме тут – в Німеччині. Країні, яку я дуже поважаю і яка була для мене другим домом, – зауважив мер Києва, звертаючись до німецьких депутатів.

Кличко сказав, що санкції можуть мати негативні наслідки і для тих країн, які їх застосовують, проте це єдиний потужний засіб, щоби примусити агресора зупинитися.

– Якщо вони зможуть відвернути кровопролиття в центрі Європи, хіба це не більш важливо, ніж тимчасові побутові та економічні незручності?! Нехай задумаються про це ті, хто виступає за продовження реалізації Північного потоку-2. Бо не можна декларувати відданість високим принципам і посилювати свою енергетичну залежність від Росії. Розумію, наскільки складним для Німеччини є питання про постачання зброї в Україну. Але я закликаю вас зрозуміти, що в Європі сьогодні склалася надзвичайно небезпечна ситуація. І вона вимагає надзвичайних дій! – сказав мер Києва.

За його словами, Україні, щоб ефективно протистояти агресору, потрібна масштабна практична підтримка західних партнерів.

– Це відповідає нашим спільним інтересам. Адже без вгамування агресора неможливо побудувати нову архітектуру європейської безпеки, неможливо розвивати співробітництво між країнами Європи на засадах демократії. Сильних не атакують. Їх поважають і бояться. Тому ми повинні бути сильними – весь демократичний світ! Щоб показати, що наші принципи, міжнародне право і безпека – це не порожні слова. Що ми за них будемо боротися і не дамо знищити! – підсумував Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка розпочинає роботу 18 лютого.

Головною темою цьогорічного форуму стануть глобальні виклики – пандемія та кліматична криза, захист демократії, а також регламентація новітніх технологій. Обговорюватимуть й активізацію Трансатлантичного альянсу, зростаючу напругу у Східній Європі, ситуацію в гарячих точках світу та роль ЄС у подоланні цих криз.

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Джерело: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко