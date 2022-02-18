Дмитра Кисельова внесли до чорного списку Мінкульту

Російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кисельова включено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Відповідне рішення щодо Кисельова було ухвалено напередодні на підставі рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від 10 лютого 2022 року.

МКІП вносить зміни до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Раніше ми писали, що в 2021 році з чорного списку Мінкульту виключили 55 осіб. Загалом за минулий рік до чорного списку Мінкульту потрапило 103 особи.

Зокрема, із чорного списку виключили російського співака Філіпа Кіркорова та учасників російського фільму Солнцепек.

Наразі в списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, перебуває 209 осіб.

Фото: Дмитро Кисельов