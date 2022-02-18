Міністр оборони Резніков закликав українців не довіряти фейкам щодо подій в ОРДЛО

Україна закликає не довіряти дезінформації, що поширюється на території РФ та окупованих районах Донецької та Луганської областей, пов’язаної із начебто підготовкоою наступу ЗСУ.

Про це 18 лютого заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він підкреслив, що наша держава цінує життя кожного громадянина і не планує жодних агресивних дій.

– Українська армія не планує жодних наступальних дій і не застосовує зброю, якщо це може створити загрози для мирних громадян. Усі заходи в зоні проведення ООС мають виключно оборонний характер. Україна чітко дотримується своїх зобов’язань і виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту, – заявив міністр.

Олексій Резніков також додав, що інсценування РФ є не лише способом виправдати власні злочини, а й черговим проявом інформаційної війни.

– Ще раз звертаюся до громадян – не вірте фейкам і не бійтеся. Українська армія готова дати відсіч ворогу, але діятиме у межах домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеку для людей, – підсумував очільник Міноборони.

Загрози дезінформації

Про те, що Росія може перейти від провокацій та дезінформації до ескалації проти України, 18 лютого заявила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

Вона підкреслила, що Німеччина, як і решта країн Євросоюзу, “не гратиме” у цю гру. Усі зусилля, за словами Анналени Бербок, направлено на пошук конструктивних рішень кризи у нормандському форматі, спільно з ЄС та НАТО.

Під час свого виступу вона також додала, що поведінка Росії ставить під питання архітектуру безпеки усієї Європи.

Усім західним країнам очільниця МЗС Німеччини порадила “змінити формулювання” і називати кризу на кордоні російською, а не українською.