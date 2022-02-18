У п’ятницю, 18 лютого, під час засідання Верховної Ради заслухають доповіді прем’єра Дениса Шмигаля, а також голів Міністерства оборони та Міністерства фінансів.

Засідання парламенту традиційно розпочнеться о 10.00. Трансляція буде доступна онлайн на сайті Факти ICTV.

Члени Кабінету міністрів виступлять перед народними депутатами в рамках “години запитань до уряду”:

• міністр оборони Олексій Резніков розповість про ситуацію на українських кордонах на тлі скупчення військ РФ, а також про комплектування Сил територіальної оборони;

• доповідь міністра фінансів Сергія Марченка буде стосуватися фінансування важливим питань, які потребують термінового вирішення;

• прем’єр Денис Шмигаль прозвітує про стан енергетичної безпеки України.

“Година запитань до уряду” триватиме в парламенті дві години: з 10.00 до 12.00.

Крім того, до порядку денного засідання включені законопроєкти: про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№№ 2683 – 2683-3); про встановлення Дня Української Державності (№ 5864); про зміни до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№ 6395); про соцзахист осіб похилого віку (№ 4285) та інші.

Є в порядку денному й питання ратифікації угод та перейменування кількох населених пунктів в Україні.

На 13.00 заплановане оголошення запитів депутатів та виступи з різних питань.

Варто зазначити, що наступний тиждень у Верховній Раді також буде пленарним (з 22 до 25 лютого). Водночас з 1 до 4 березня нардепи працюватимуть з виборцями.

Згідно з календарним планом роботи ВР, у березні буде лише один пленарний тиждень (з 15 по 18 березня).