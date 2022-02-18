Сьогодні, 18 лютого, у сесійній залі Парламенту виступив маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький. У своїй промові з трибуни голова польської делегації висловив підтримку Україні. Про це повідомляють Факти ICTV.

Томаш Гродзький на початку промови заявив, що говоритиме саме українською мовою.

Він сказав, що не має українських коренів, проте знайомий з багатьма українцями, яких війна закинула на захід Польщі – звідки він і родом.

– У мене безліч друзів з українським родоводом. Проте навіть якби їх не було, я все одно, як поляк, приїжджав би сюди без вагань, керуючись обов’язком підтримати друзів, – наголосив Гродзький.

Він нагадав відому приказку, що друзі пізнаються в біді. За його словами, Польща солідарна в підтримці України.

Маршалок сказав, що польський народ з власної історії знає, що означає бути позбавленим суверенітету.

– Ми знаємо, що таке поневолення народу і “совєцьке” ярмо, від якого ми визволилися 30 років тому. Хочу запевнити вас від імені всього польського народу – ми зробимо все, щоб ніхто не наважився порушувати суверенітет України, територіальну цілісність. Ви можете розраховувати на нас, вірних друзів, – запевнив голова польської делегації.

Раніше голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що ймовірність нападу Росії на Україну сьогодні вища, ніж учора. Він зазначив, що заяви Кремля про відведення військ – є лише заявами.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна, Британія та Польща започаткували новий тристоронній формат.