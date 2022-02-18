64% українців упевнені, що наші Збройні сили зможуть відбити напад Росії, якщо вона все ж таки зважиться на масштабну агресію.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Так, майже 20% респондентів оцінюють ймовірність повномасштабного військового вторгнення РФ як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку. Чверть опитаних (25%) вважають, що немає жодної небезпеки.

Слід зазначити, що суттєво відрізняється статистика за регіонами. Наприклад, на Сході країни тих, хто бачить загрозу з боку РФ, більше – 42%, а на Заході – 14%.

Третина респондентів не впевнена, що Україні вдасться відбити напад. Крім того, на Заході та в Центрі люди більше вірять у Збройні сили, а на Сході – відносно менше.

За даними соцопитування, останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилася з 28 до 19%. Водночас з 58% до 64% ​​виросла впевненість, що Україна зможе відбити напад російських військ.

В опитуванні брало участь населення віком від 18 років. Всього було опитано 1 722 респонденти. Термін проведення: 16-17 лютого 2022 року.

Джерело: Рейтинг

Фото: штаб ООС