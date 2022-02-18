Рада пропонує Зеленському позбавити Путіна держнагород України

Верховна Рада голосами 265 парламентрів підтримала запит народного депутата Оксани Савчук до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та інших осіб державних нагород України, які надані до 2013 року.

– Парламент продемонстрував єдність у боротьбі проти загарбника! – написала Савчук у соцмережі, коментуючи рішення Ради щодо її запиту.

Політик нагадала, що у Путіна є державна нагорода України у вигляді іменного пістолета, який подарував йому Віктор Якукович (указ №975 від 27 жовтня 2010 року).

Такою ж зброєю нагороджені ще кілька російських високопосадовців:

колишній президент РФ Дмитро Медведєв (двічі) – указ №803 від 10.08.2010, №897 від 01.09.2011;

ексміністр оборони Росії Анатолій Сердюков – указ №4 від 04.01.2012;

мер Москви Сергій Собянін (двічі) – указ №915 від 20.09.2010, №1142 від 18.12.2010;

директор Служби зовнішньої розвідки РФ та перший заступник міністра закордонних справ Росії Вячеслав Трубніков – указ №148 від 20.02.2003.

Відзнака президента України Іменна вогнепальна зброя заснована у 1995 році. Такою зброєю нагороджують за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону тощо.

Сьогодні заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що народними депутатами внесено 114 запитів, із них до президента України – вісім, до органів Верховної Ради – один, до уряду – 54, до інших органів держвлади та органів місцевого самоврядування – 38.

Джерело: Оксана Савчук