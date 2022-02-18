Український аташе з питань оборони завтра, 19 лютого, відвідає фінальні заходи на російсько-білоруських навчаннях Союзна рішучість-2022. Про це під час свого виступу у Верховній Раді повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр наголосив, що білоруський народ є близьким Україні й жодна агресія України щодо Білорусі неможлива в принципі, адже за таке “нас проклянуть наші нащадки”.

За словами міністра, в Україні на різних полігонах зараз тривають військові навчання ЗСУ.

Очільник оборонного відомства нагадав, що 16 лютого на Рівненщині перебував білоруський аташе з питань оборони.

– Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями, – сказав Резніков.

Зазначимо, що такі візити аташе з питань оборони відбуваються відповідно до угоди між урядом України та Республікою Білорусь, що була підписана 2001 року.

Нагадаємо, що 10 лютого у Білорусі розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022.

15 лютого Росія заявляла про повернення в гарнізони підрозділів Південного та Західного військових округів після спільних російсько-білоруських навчань Союзна рішучість-2022.

16 лютого Міноборони РФ заявило про продовження відведення своїх військ – цього разу після завершення навчань в окупованому Криму.