У п’ятницю, 18 лютого, в залі засідань Верховної Ради України відбудеться традиційна “година запитань до уряду”, під час якої нардепи заслухають одразу трьох представників Кабінету міністрів.

Засідання парламенту розпочнеться о 10.00.

З трибуни ВР сьогодні виступлять із доповідями:

• міністр фінансів Сергій Марченко – про забезпечення фінансування питань, які потребують нагального вирішення;

• міністр оборони Олексій Резніков – про ситуацію на кордонах України, а також про стан комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ;

• прем’єр Денис Шмигаль – про стан енергетичної безпеки України.

У понеділок на погоджувальній раді фракцій нардепи вирішили, що 18 лютого відбудеться розширена “година запитань до уряду”, яка триватиме дві години: з 10.00 до 12.00.

До порядку денного також внесено низку важливих законопроєктів:

• про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683 – 2683-3, повторне перше читання);

• про встановлення нового свята – Дня Української Державності (№ 5864, проєкт президента, перше читання);

• про соціальний захист осіб похилого віку (№ 4285, урядовий проєкт закону, перше читання);

• про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соцзахисту ветеранів війни (№ 6350, урядовий проєкт закону, перше читання);

• про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№ 6395, президентський законопроєкт, перше читання);

• про протидію порушенню прав у сфері праці (№ 5748, перше читання); йдеться про протидію мобінгу (цькуванню, приниженню, тиску) в трудовому колективі;

• про вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (№ 5253-1, повторний розгляд з пропозиціями президента України).

Є в порядку денному й низка законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.

Крім того, до розгляду заплановані проєкти постанов про перейменування населених пунктів в Україні.

Проте навряд народні обранці встигнуть це все розглянути, оскільки вже на 13.00 заплановано оголошення депутатських запитів та виступи з різних питань.

Під час засідання парламенту 17 лютого народні обранці звільнили голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, а також ратифікували угоду України з Євросоюзом про відкрите небо.

Крім того, Верховна Рада підтримала пропозицію обмежити терміни карантину в Україні двома місяцями.

Наступного тижня, з 22 до 25 лютого, ВР також працюватиме у режимі пленарних засідань.