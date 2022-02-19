Мер Києва Віталій Кличко заявив, що світ після завершення Другої світової ще ніколи не був так близько до великого військового протистояння. За словами Кличка, ймовірність російського вторгнення в Україну наразі є дуже високою.

Про це мер Києва сказав в ефірі одного з телеканалів.

Зараз ситуація навколо України є основною темою на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

– Безпека у світі – це сьогодні ключове питання. І ніколи світ, з часів Другої світової, не був такий близький до великого військового протистояння. Ймовірність російського вторгнення в Україну – дуже висока. Особливо з огляду на те, що сьогодні відбувається на Донбасі, – сказав Кличко.

Він наголосив, що на конференції намагатиметься донести всю серйозність ситуації міжнародним партнерам України.

Напередодні мер Києва поспілкувався із головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Кличко наголосив на важливості отримання допомоги від партнерів, зокрема зброї.

Блінкен запевнив, що США продовжать підтримувати і надавати допомогу Україні. Анналена Бербок заявила, що Німеччина вивчає пакет можливої допомоги Україні.

– Ми стоїмо поруч з українцями. Тому, коли надійшло прохання про шоломи, ми подивилися, що можемо зробити, і надіслали 5 тисяч шоломів. Вибачте, що так мало. Зараз у нас є вже інший список. Я щиро вірю, що фінансова підтримка така ж важлива, як і підтримка в питаннях безпеки, – сказала очільниця МЗС Німеччини.

Джерело: сайт Віталія Кличка

Фото: пресслужба Віталія Кличка