Кулеба про підсумки конференції в Мюнхені: Світ однозначно на боці України

За підсумками Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка проходить у ці дні, можна чітко говорити, що світ перебуває на боці України.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Головне враження з Мюнхена: світ однозначно на боці України. Не лише в словах, але й у справах, – наголосив він.

Міністр розповів, що на полях конференції в нього запитували, чи є ще вікно для дипломатії у вирішенні російсько-українського збройного конфлікту.

– І моя відповідь ствердна: так. Ми бачимо, що відбувається на фронті. Ми бачимо, що робить Росія. Але дипломатія продовжує працювати. І ми скоординували з ключовими нашими партнерами кроки, якими ми будемо тримати Росію на дипломатичному треку, – зазначив Кулеба.

Він нагадав про заплановану зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За словами Кулеби, також відбуватимуться телефонні розмови світових лідерів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Водночас президент України Володимир Зеленський озвучив у Мюнхені ініціативу зі скликання саміту постійних членів Ради безпеки ООН за участю Туреччини та Німеччини.

У зв’язку з цим Кулеба запевнив, що кожна найменша можливість втримати РФ на шляху дипломатії за підтримки партнерів буде використана.

– Але це не означає, що ми не повинні готуватися до будь-яких сценаріїв. Ми зараз готові, ми сильні, як ніколи з 2014 року. Тому наші задачі зі зміцнення обороноздатності та застосування санкцій ніхто не скасовував, – додав міністр.

Як відомо, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна може поставити під сумнів зобов’язання за Будапештським меморандумом, згідно з яким наша держава позбулась ядерної зброї.

Крім того, Володимир Зеленський закликав країни Заходу дати чіткі відповіді щодо перспектив членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Зеленський запевнив, що Україна готова проводити переговори про завершення війни на Донбасі у всіх можливих форматах та на всіх майданчиках.