Склад учасників міжнародного формату Кримська платформа поповниться ще однією державою. Про свій намір приєднатися до цієї ініціативи повідомив Ліхтенштейн.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що Ліхтенштейн не брав участі в установчому саміті Кримської платформи, який відбувся в серпні минулого року в Києві.

– Дуже хорошу новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участі в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналася до наших зусиль, – наголосив Кулеба.

Як відомо, 23 серпня 2021 року в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи. Це міжнародний формат, мета якого – повернення питання тимчасово окупованого Криму до світового порядку денного та деокупація півострова.

У саміті взяли участь представники 46 держав та міжнародних організацій.

Варто зазначити, що представників ООН на саміті не було. В листопаді згадку про Кримську платформу вперше вдалося включити до проєкту резолюції Генасамблеї ООН. Цей документ стосувався ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

На серпень 2022 року заплановано новий саміт Кримської платформи на рівні парламентських делегацій держав світу.