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Для виключення Трухіна та Кузьміних з фракції Слуга народу збиратимуть підписи нардепів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Слуга народу

Народним депутатам із парламентської фракції Слуга народу роздадуть підписні листи для збору голосів щодо виключення зі складу фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Про це повідомила речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук на своєму Telegram-каналі. За її словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні.

– Народним депутатам від Слуги Народу роздадуть підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних, – йдеться у заяві голови фракції Слуга народу Давида Арахамії.

Раніше фракція здійснювала відповідну процедуру, зокрема, під час виключення зі Слуги народу Людмили Буймістер та Артема Дмитрука.

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Фото: УНІАН

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