Клімкін: Путін хоче не завоювати Україну, а щоб такої держави не було

Метою президента Росії Володимира Путіна є дестабілізація та колапс України.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

– Для мене найбільшим ризиком є…. от уявіть собі: електроенергії немає, атаки на критичну інфраструктуру, пожежі на газопроводах, інтернету немає, зв’язку немає. У росіян є схеми того, як працюють наші АЕС. Додатково уявіть собі, що вони організують якусь хресну ходу, як було в Слов’янську, а потім організують провокацію навколо того. Я не хочу нікого лякати, але можу цей список через кому ще довго продовжувати, – сказав Павло Клімкін.

Ексголова МЗС додав, що президент РФ Володимир Путін не хоче залишитись в історії, як людина, яка пройшла на танках та залишила тисячі загиблих.

– Він (Володимир Путін, – Ред.) хоче колапсу України. Він не хоче завоювати України, він хоче, щоб нас не було взагалі…. Путін піде шляхом дестабілізації, потім підуть військові провокації, що призведе до ще більших дестабілізацій, а тільки потім підуть російські війська, – сказав він.

У зв’язку з цим Україна має говорити зі своїми союзниками, які мають стратегії стійкості проти провокацій та дестабілізації.

21 лютого російський президент Володимир Путін визнав “незалежність” так званих“ЛДНР”, що було ухвалено за підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ.