У Раді ініціювали створення Парламентської Асамблеї у форматі трьох країн

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк виступила з ініціативою створення тристоронньої Парламентської Асамблеї за участі України, Великої Британії та Польщі.

Про це вона заявила на погоджувальній раді 21 лютого.

– У контексті створення та розвитку нового тристороннього альянсу України, Великої Британії та Польщі виступаю з ініціативою про започаткування тристоронньої Парламентської Асамблеї у форматі трьох країн, – сказала нардеп.

Вона наголосила, що попередньо вже обговорила цю ініціативу з польськими колегами.

На її думку, Україні зараз важливо стати активною учасницею міжнародних

переговорів, що відбуватимуться у найближчі дні з питань деескалації ситуації, оскільки усі рішення, які стосуються України, не можуть ухвалюватися без неї.

– Іншими словами – жодних рішень про Україну без України. Наш порядок денний має стати частиною світового. А це – відновлення територіальної цілісності України, членство у ЄС та НАТО, блок енергетичних питань, реальна фінансова підтримка у вигляді передусім списання національних боргів, – вважає Кондратюк.

Створення тристороннього альянсу між Україною, Польщею та Великою Британією передбачено стратегію зовнішньої політики України.

Вперше про новий політичний альянс заявила у січні 2022 року очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.