Визнання “ЛДНР” Росією створює ризик прямого зіткнення військ України та РФ – Фесенко

Визнання президентом Росії Володимиром Путіним “незалежності” так званих ЛНР та ДНР створює ризик прямого зіткнення Збройних сил України з російською армією.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV політолог Володимир Фесенко.

– За повідомленнями російських джерел, плануються закони про взаємодопомогу. Це означає не тільки зброю, це означає офіційне рішення про введення російських військ, можливо так званих “миротворців” на територію ОРДЛО. Ось тут вже виникне ризик прямого зіткнення між російськими та українськими військами, – сказав він.

Володимир Фесенко додав, що до цього ризику Україні потрібно готуватись як військово, так і дипломатично.

– Якщо Росія визнає так звані ЛНР та ДНР, тоді це означає повну руйнацію Мінських угод, – додав експерт.

Новина доповнюється…