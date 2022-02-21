Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час перебування в Брюсселі закликав надати нашій державі перспективу членства в Євросоюзі, а також схвалити вже зараз хоча б окремі санкції проти Росії.

Про це глава українського МЗС повідомив журналістам за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, у якому брав участь.

– Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть зараз ухвалити, – це надання Україні європейської перспективи. Це буде чіткий сигнал президенту Путіну, що, що б він не робив, як би він не старався, рух України є незворотним, і Україну ніхто не залишить сам на сам із РФ, – зазначив Кулеба.

Він додав, що надання європерспективи також стало б важливим сигналом для українців, що наша держава рухається до ЄС.

Крім того, під час зустрічі з міністрами Дмитро Кулеба підняв питання запровадження нових антиросійських санкції за агресію РФ проти України.

– Я закликав Євросоюз ухвалити зараз принаймні окремі санкції проти Російської Федерації, оскільки для цього є достатньо підстав. У звʼязку з цим ми обговорили, що має бути тригером, тобто спусковим гачком, для застосування повного пакету санкцій проти Росії, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, Євросоюз демонструє готовність застосовувати проти РФ “повний пакет найтяжчих санкцій”. Водночас триває дискусія, коли саме це має відбутися (тобто які дії Росії можуть спровокувати запровадження повного пакету санкцій).

Крім того, під час засідання в Брюсселі було досягнуто домовленості, що Євросоюз надасть Україні “комплексну пропозицію” в сфері зміцнення кібербезпеки.

Кулеба уточнив, що з Брюсселя летить до Вашингтона, щоб продовжити переговори з партнерами щодо стримування агресії РФ проти України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки закликав Захід уже зараз оприлюднити список санкцій на випадок нового повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу.

Як розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, санкції, які США та Євросоюз планують запровадити проти Росії, покликані відрізати її від міжнародних фінансових ринків.